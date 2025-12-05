Torna la ’Notte Rossa’ Un fine settimana da ricordare
Sarà possibile scegliere il proprio evento preferito, tra decine di concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, dibattiti, attività per bambini e bambine e cene sociali. Saranno più di 300 infatti le iniziative inserite nell’ambito della Notte Rossa di Arci Toscana, l’evento identitario che raccoglie ogni anno la moltitudine di iniziative realizzate dai circoli Arci e comitati della Toscana. Fermo restando il carattere generalista della tipologia degli eventi, quest’anno Arci Toscana ha voluto caratterizzare la Notte Rossa con due temi: la musica live e i diritti creativi giovanili e la situazione drammatica in Palestina e in particolare a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Torna questa notte a mezzanotte Hypersonic, il viaggio alla scoperta dell'alternative internazionale Ospite in studio Nick Mulvey, cantautore britannico che nel 2025 ha pubblicato due album "Dark Harvest Pt.1" e "Dark Harvest Pt.2" e che ci ha anche fatto asco - facebook.com Vai su Facebook