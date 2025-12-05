Sarà possibile scegliere il proprio evento preferito, tra decine di concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, dibattiti, attività per bambini e bambine e cene sociali. Saranno più di 300 infatti le iniziative inserite nell’ambito della Notte Rossa di Arci Toscana, l’evento identitario che raccoglie ogni anno la moltitudine di iniziative realizzate dai circoli Arci e comitati della Toscana. Fermo restando il carattere generalista della tipologia degli eventi, quest’anno Arci Toscana ha voluto caratterizzare la Notte Rossa con due temi: la musica live e i diritti creativi giovanili e la situazione drammatica in Palestina e in particolare a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna la ’Notte Rossa’. Un fine settimana da ricordare