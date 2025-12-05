Torna la magia del Natale a Villa Arconati tra laboratori e atmosfere d’altri tempi

Bollate (Milano), 5 dicembre 2025 – È tempo di Natale anche nella piccola Versailles alle porte di Milano. Domenica 7 dicembre nel giorno di Sant’Ambrogio Villa Arconati di Bollate spalanca i suoi portoni per una giornata speciale dedicata in particolare ai più piccoli, ma non solo, che darà inizio agli eventi natalizi. Per la gioia dei bimbi. Il concerto. La mostra. Il lunch dell'Avvento. La magia dei mercatini. Un viaggio di emozioni. Il Bookshop. Per la gioia dei bimbi. Dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 si terrà un laboratorio per aiutare i bambini a preparare il cappello degli Elfi. Con l’aiuto degli adulti, ogni partecipante potrà personalizzare il proprio cappello con colori, nastri e decorazioni, rendendolo unico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna la magia del Natale a Villa Arconati tra laboratori e atmosfere d’altri tempi

