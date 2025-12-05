Torna in Piazza Ciompi Artefacendo il mercatino d' artigianato artistico
Sabato 6 e domenica 7 dicembre Firenze ospita una nuova edizione di “Artefacendo”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale promossa da CNA Firenze Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Firenze e il contributo di Ambiente Impresa ed Enegan.L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
