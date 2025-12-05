Torna il tradizionale appuntamento di Ail con le Stelle di Natale in 5.000 piazze italiane da oggi all' 8 dicembre

Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

