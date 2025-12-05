Torna il Presepe Bianco | la tradizione che emoziona la fede che unisce
Arte, fede e cultura tornano a fondersi e a dialogare nella mostra dal titolo Il Presepe Bianco – La tradizione ricreata, esposizione dedicata a una delle più importanti opere presepiali contemporanee ispirate all’opulenza e alla maestria del Settecento napoletano. La mostra, che aprirà ai visitatori venerdì 5 dicembre alle ore 17:00 presso la Parrocchia Maria . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il presepe settecentesco dei Cappuccini torna a Sarzana, con l'iniziativa "Adotta una statuina" - facebook.com Vai su Facebook
Presepe, la tradizione torna in 101 località e borghi friulani: la mappa - La tradizione del presepe come specchio della vita rurale e dell'identità del Friuli Venezia Giulia. Segnala ilgazzettino.it
Torna il Presepe Vivente questo pomeriggio, giorno di Santo Stefano - Arezzo, 26 dicembre 2024 – Dopo l'annullamento di domenica scorsa per il maltempo, come da tradizione, torna il Presepe Vivente questo pomeriggio, giorno di Santo Stefano. Da lanazione.it
A Copertino torna la tradizione dei Presepi Francescani - Dopo una pausa di alcuni anni, i Presepi Francescani tornano a vivere nel cuore del centro storico di Copertino. Secondo leccesette.it
Marche: torna a Piobbico il Presepe vivente - A Piobbico (PU), suggestivo centro medioevale delle Alte Marche adagiato alle pendici del Monte Nerone e dominato dalla maestosa mole del rinascimentale Castello Brancaleoni, a Natale si perpetua il ... Si legge su tgcom24.mediaset.it
Torna il presepe vivente in piazza. Una rievocazione molto attesa - Torna, infatti, l’ormai tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente organizzato da Avip (Associazione volontari iniziative parrocchiali) che animerà il cuore ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Presepi nel borgo - In Italia il primo albero di Natale, tradizione scandinava, sarebbe stato addobbato, secondo alcune fonti, nella seconda metà dell'ottocento affiancando da allora la tradizione tutta italiana del ... rainews.it scrive