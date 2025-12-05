ARezzo, 5 dicembre 2025 – . La ristampa del libro di Enzo Droandi verrà presentata il 8 dicembre nella Sala del Grandi. “Arezzo distrutta 1943-44”. Il libro di Enzo Droandi è un testo fondamentale per comprendere una fase fondamentale della storia della città. La sua ristampa verrà presentata alle ore 17.30 di martedì 9 dicembre nella Sala dei Grandi della Provincia. L’iniziativa vede la collaborazione dell’I stituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, del Comune e della Provincia di Arezzo. Interverranno Vannino Chiti, Presidente Istituto Storico Toscano della Resistenza; Camillo Brezzi, Presidente ISAREC e Ivo Biagianti, docente dell’Università degli studi di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Torna "Arezzo distrutta", caposaldo della storiografia aretina