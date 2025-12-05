Torino torna capitale della racchetta | finali di Serie A1 nel segno di Pietrangeli

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani la sfida femminile tra l'At Verona e Ct Palermo, domenica toccherà agli uomini: Match Ball Firenze contro Ct Massa Lombarda. Diretta tv su SuperTennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

torino torna capitale della racchetta finali di serie a1 nel segno di pietrangeli

© Gazzetta.it - Torino torna capitale della racchetta: finali di Serie A1 nel segno di Pietrangeli

News recenti che potrebbero piacerti

Torino torna capitale della racchetta: finali di Serie A1 nel segno di Pietrangeli - Domani la sfida femminile tra l'At Verona e Ct Palermo, domenica toccherà agli uomini: Match Ball Firenze contro Ct Massa Lombarda. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torino Torna Capitale Racchetta