Torino occupazione in crescita del 4% | 15.000 contratti in più cala però il lavoro qualificato

Torinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'occupazione a Torino è in crescita, è sulla strada del ritorno ai livelli precedenti al periodo pandemico. Questa è l'immagine che emerge dal report, intitolato 'I numeri del lavoro a Torino. Rapporto annuale 2025' e curato da Giorgio Vernoni, ricercatore dell'Istituto di ricerche economico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

torino occupazione crescita 4Più occupati a Torino, ma meno qualificati: il rapporto Ires - Occupazione in aumento di circa 15mila unità (+4%), mentre i lavoratori più qualificati scendono dal 49 al 44% ... Secondo rainews.it

torino occupazione crescita 4A Torino crescono gli occupati, ma i sindacati non abbassano la guardia: “Serve lavoro stabile e manifattura" - Cgil, Cisl e Uil però temono ancora cassa integrazione, effetto Stellantis e precariato ... Da torinoggi.it

torino occupazione crescita 4Cresce occupazione a Torino, ma cala livello qualificazione - Occupazione in ripresa, in aumento di circa 15mila unità (+4%) con un ritorno ai valori pre pandemia, una riduzione di 3 punti rispetto al 2019 punti dei contratti atipici, i ... Riporta msn.com

torino occupazione crescita 4I piemontesi aumentano, ma sono sempre più anziani o stranieri. "L'invecchiamento sarà una sfida per il futuro del nostro territorio" - E' solo uno dei dati elaborati da Unioncamere Piemonte, che mostra anche una certa tenuta dell'occupazione e una crescita del Pil regionale. Segnala torinoggi.it

Occupazione nel Mezzogiorno, Cnel-Istat: consolidata la crescita - Il Sud protagonista della crescita più significativa del tasso di occupazione in Italia nel secondo trimestre dell’anno (+1% contro il +0,4% della media nazionale rispetto allo stesso periodo 2024) ... Riporta ilmattino.it

Occupazione nel mercato del lavoro: crescita reale o illusione statistica? - Nel primo semestre 2025, si registrano dati positivi sul numero di occupati nel nostro Paese, con conseguenze in ordine alla diminuzione dei disoccupati. Lo riporta ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Occupazione Crescita 4