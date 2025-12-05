Torino occupazione in crescita del 4% | 15.000 contratti in più cala però il lavoro qualificato

L'occupazione a Torino è in crescita, è sulla strada del ritorno ai livelli precedenti al periodo pandemico. Questa è l'immagine che emerge dal report, intitolato 'I numeri del lavoro a Torino. Rapporto annuale 2025' e curato da Giorgio Vernoni, ricercatore dell'Istituto di ricerche economico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

