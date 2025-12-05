Torino-Milan dirige Chiffi | numeri e precedenti che sorridono ai rossoneri

Il Milan, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, sposta il focus e pensa al prossimo impegno di campionato. Lunedì sera affronterà il Torino, fuoricasa, su un campo dove storicamente è sempre stato difficile macinare punti. Punti che sono ad oggi indispensabili, in una classifica dalle brevissime distanze. La sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A, vedrà Daniele Chiffi della sezione di Padova come arbitro designato. A completare la squadra arbitrale troviamo Giovanni Baccini e Filippo Bercigli gli assistenti, mentre il quarto uomo sarà Tremola. Al VAR (tanto chiacchierato nella precedente giornata) si darà spazio a Davide Ghersini, supportato da Abisso nel ruolo di AVAR. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Torino-Milan, dirige Chiffi: numeri e precedenti che sorridono ai rossoneri

