Il proprietario della ROH e CEO della AEW ha rivelato che le proposte ricevute finora non lo hanno convinto del tutto, nonostante alcune fossero decisamente interessanti La situazione attuale della ROH tra HonorClub e YouTube. Dal 2023 la programmazione settimanale della Ring of Honor va in onda principalmente sulla piattaforma streaming HonorClub, con alcuni episodi caricati occasionalmente anche su YouTube. Una situazione ben diversa rispetto a quella della AEW, che può contare su un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery per la messa in onda dei propri show su TNT, TBS e HBO Max. Durante la conferenza stampa del ROH Final Battle, Tony Khan ha affrontato la questione di un possibile passaggio della ROH su un network televisivo, confermando di aver ricevuto diverse offerte che però non lo hanno ancora convinto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Tony Khan spiega perché ha rifiutato diverse offerte tv per la Ring of Honor