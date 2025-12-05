Tolosa-Strasburgo sabato 06 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

In Ligue1 è forse il primo vero momento di flessione per lo Strasburgo di Rosenior, che va a far visita al Tolosa di Martinez. I Violets hanno trovato un pareggio insperato al Velodrome di Marsiglia nell’ultimo turno riprendendo in pieno recupero i Phoceens. Un regalo della squadra di De Zerbi, che aveva comunque ribaltato il vantaggio iniziale di Emerson prima di rilassarsi accusando la stanchezza stanchezza dei tanti impegni ravvicinati. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tolosa-Strasburgo (sabato 06 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

