Toccherà a Elmas travestirsi da Lobotka Gazzetta
È Elmas il netto favorito per la magia di Lobotka nella partita di domenica sera contro la Juventus. Anche perché, diciamolo, la concorrenza non c’è. Vergara non ha mai giocato partite di questo tipo, ha una presenza in Serie A e ha ormai 23 anni. È giovane solo nelle fantasie dei tifosi e in un Paese in cui sei giovane anche a cinquant’anni. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: l’orizzonte non può essere soltanto la Juve: Conte dovrà inventarsi nuove soluzioni almeno fino a fine anno. Ma intanto, per domenica sera, avrà le scelte obbligate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
