Tivù Verità | Mattioli | Alla Scala Una Lady Macbeth capace di far paura a Stalin
Carlo Melato continua a dialogare con il critico musicale Alberto Mattioli, aspettando la Prima del 7 dicembre del teatro alla Scala di Milano. Tra i misteri più affascinanti del capolavoro di Shostakovic c’è sicuramente il motivo profondo per il quale il dittatore comunista fece sparire questo titolo dai cartelloni dell’Unione sovietica dopo due anni di incredibili successi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una settimana di ricerche fino alla scoperta della macabra verità - facebook.com Vai su Facebook