Pesaro, 5 dicembre 2025 – Paola Tittarelli Pierangeli, detta anche ‘Mille colori’ o la regina del Rossini Opera Festival per le sue feste nella sua villa sul San Bartolo. Eccola.: “M’ha chiamata la segretaria del sindaco per dirmi che mi viene conferita la cittadinanza onoraria e m’ha anche detto che devo parlare cinque minuti. Come cinque minuti? Io vorrei parlare anche 10 minuti perché non voglio fare e non faccio discorsi noiosi, ma divertenti”. Attacca subito. E poi continua: “Un riconoscimento che mi onora tanto. Ma diciamocelo, anche sottovoce, alla fine me lo sono anche meritato perché ormai ho perso il conto delle feste e dei dopocena che ho Fatto dopo il Rof. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tittarelli cittadina onoraria di Pesaro, la regina del Rof felice: “Trasmetto gioia di vivere”

