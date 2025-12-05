Titolo mondiale al palasport Domani tocca a Sarchioto
Oggi a mezzogiorno in punto presso l’Hotel Duchessa Isabella di via Palestro, avranno luogo la conferenza stampa e le operazioni di peso dei protagonisti della riunione pugilistica prevista per domani alle 20.30 al palasport. In un certo senso, sarà quasi l’inizio delle sfide tra Giovanni Sarchioto e il campione tanzaniano Ramadhan Mkwakwate per il vacante mondiale Ubo dei medi e tra Ahmed Obaid e Vincenzo Rossi, per il vacante tricolore dei mosca. Gli appassionati che desiderassero presenziare a questo rituale pugilistico, potranno farlo liberamente. Sarchioto e Mkwakwate, secondo le previsioni della vigilia, paiono destinati a battersi in un match dalle emozioni intense e che difficilmente arriverà al suono dell’ultimo gong. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
