Tir si ribalta più volte in una scarpata sulla Bergamo-Lecco | grave l’autista - Foto e video
L’INCIDENTE. Il mezzo pesante è finito nella scarpata dopo una serie di ribaltamenti a Cisano: 51enne soccorso in codice rosso, traffico in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una corsara va sotto due volte contro .. ., ma con carattere ribalta il risultato e vince al tie-break! A finisce - (-; -; -; -; -) in favore della - facebook.com Vai su Facebook
Operazione Marshal. Il gruppo contava su case in diversi quartieri e su un locale in corso San Felice più volte finito alla ribalta delle cronache Vai su X
Pavia, Tir due volte contromano sugli svincoli della tangenziale - Attimi di paura questa mattina (giovedì 21 agosto) alle 9 all’innesto della tangenziale Ovest di Pavia con la tangenziale Nord e con la ex statale 35. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Camionista entra due volte contromano in tangenziale a Pavia, poi torna indietro e scappa senza multa - Questa mattina un tir ha imboccato per due volte contromano la tangenziale Ovest di Pavia, seminando il panico tra gli automobilisti. Segnala fanpage.it
Paura a Pavia, Tir contromano in tangenziale per due volte: traffico in tilt verso Milano - Un Tir con targa straniera ha imboccato due volte la tangenziale di Pavia contromano, creando panico ma senza causare incidenti. Secondo affaritaliani.it
Anche un tir in contromano. Rischiata due volte la tragedia all’imbocco della tangenziale - Per due volte si è rischiata la tragedia ieri mattina all’imbocco della tangenziale Ovest con la tangenziale Nord e con la ex statale 35, uno dei punti in cui si verifica il maggior numero di ... Riporta ilgiorno.it