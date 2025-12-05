Tir si ribalta nella scarpata | pauroso incidente sulla Bergamo-Lecco grave il conducente
Cisano Bergamasco (Bergamo), 5 dicembre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina sulla Bergamo-Lecco. Intorno alle 7.30, all'altezza di Cisano Bergamasco, un tir è uscito di strada finendo nella scarpata a lato della carreggiata, ribaltandosi più volte. Gravi le condizioni del conducente, un uomo di 51 anni, soccorso con l’elicottero dal 118, che ha inviato su posto anche ambulanza e automedica. Fortunatamente non risultano coinvolti altri veicoli, ma le condizioni del conducente dell’autoarticolato – portato in ospedale – sono serie e destano preoccupazione. Per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
