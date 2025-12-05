Tiene il mattone E crolla la ’cassa’ In un anno il 30,1% in meno di ore
Un calo sensibile della cassa integrazione, associato a una leggera crescita del numero di imprese e all’aumento di personale e massa salari. Un settore sostanzialmente in salute, quello edilizio nello Spezzino. È infatti incrociando i dati raccolti negli ultimi mesi da Istat, osservatori e associazioni, che si denota il buon momento del comparto. La cassa integrazione ordinaria è crollata: sulla base dei dati raccolti dall’osservatorio Cig di Inps, nei primi nove mesi del 2025 si sono registrate 78.168 ore di cassa integrazione ordinaria e nessuna di cassa integrazione straordinaria, mentre nello stesso periodo del 2024 la quota era stata complessivamente di 115. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
#News #SanremoGiovani Si intitola #Mattone il nuovo singolo di #AngelicaBove, l’artista selezionata tra i 24 finalisti di #SanremoGiovani2025, che è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il singolo è accompagnato videoclip ufficiale, diretto da Br - facebook.com Vai su Facebook
Tiene il mattone. E crolla la ’cassa’. In un anno il 30,1% in meno di ore - Un calo sensibile della cassa integrazione, associato a una leggera crescita del numero di imprese e all’aumento di personale e massa salari. Come scrive lanazione.it