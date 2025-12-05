Un calo sensibile della cassa integrazione, associato a una leggera crescita del numero di imprese e all’aumento di personale e massa salari. Un settore sostanzialmente in salute, quello edilizio nello Spezzino. È infatti incrociando i dati raccolti negli ultimi mesi da Istat, osservatori e associazioni, che si denota il buon momento del comparto. La cassa integrazione ordinaria è crollata: sulla base dei dati raccolti dall’osservatorio Cig di Inps, nei primi nove mesi del 2025 si sono registrate 78.168 ore di cassa integrazione ordinaria e nessuna di cassa integrazione straordinaria, mentre nello stesso periodo del 2024 la quota era stata complessivamente di 115. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tiene il mattone. E crolla la ’cassa’. In un anno il 30,1% in meno di ore