Ti ricordi… Gaetano D’Agostino il bambino che palleggiando a Palermo vinceva sempre una coca cola o un gelato
“ Palleggiavo, palleggiavo sempre, e il pallone non cadeva mai eh e allora i grandi sai cosa facevano? Mi portavano fuori dal mio quartiere di Palermo a sfidare gli altri a palleggiare: vincevo sempre io. Loro si giocavano le birre, a me davano una coca cola o un gelato, ma più che per le birre era un vanto avere nel quartiere il bambino più bravo e portarlo in giro”. Quel bambino era Gaetano D’Agostino, palermitano doc, nato il 3 giugno del 1982: undici giorni prima che iniziasse il mondiale in Spagna. “Se chiudo gli occhi il primo ricordo calcistico è proprio quello: i palleggi in giro per Palermo, ancora rivedo il bambino che ero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
