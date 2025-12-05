Thuram aumenta i giri del motore dopo la doppietta in Inter Venezia è davvero tornato? I numeri stagionali

Marcus Thuram è tornato davvero, portando con sé la sua contagiosa voglia di sorridere e, soprattutto, i gol che tanto erano mancati all'Inter. L'attaccante francese ha spezzato un digiuno che durava da due mesi e mezzo, realizzando una doppietta decisiva nel match di Coppa Italia contro il Venezia. Per ritrovare l'ultima gioia personale bisognava riavvolgere il nastro fino allo scorso 17 settembre, nella trasferta di Amsterdam contro l'Ajax, quando bagnò l'esordio in Champions League con altre due reti.

