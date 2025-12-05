Thuram aumenta i giri del motore dopo la doppietta in Inter Venezia è davvero tornato? I numeri stagionali

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Thuram aumenta i giri del motore, dopo la doppietta in Inter Venezia è davvero tornato? I suoi numeri stagionali evidenziano un aspetto. Marcus Thuram è tornato davvero, portando con sé la sua contagiosa voglia di sorridere e, soprattutto, i gol che tanto erano mancati all’Inter. L’attaccante francese ha spezzato un digiuno che durava da due mesi e mezzo, realizzando una doppietta decisiva nel match di Coppa Italia contro il Venezia. Per ritrovare l’ultima gioia personale bisognava riavvolgere il nastro fino allo scorso 17 settembre, nella trasferta di Amsterdam contro l’Ajax, quando bagnò l’esordio in Champions League con altre due reti. 🔗 Leggi su Internews24.com

thuram aumenta i giri del motore dopo la doppietta in inter venezia 232 davvero tornato i numeri stagionali

© Internews24.com - Thuram aumenta i giri del motore, dopo la doppietta in Inter Venezia è davvero tornato? I numeri stagionali

Altre letture consigliate

Locatelli e Thuram alla riscossa: così Tudor ha riacceso regia e motore - Non è solo una questione di apparenza, è proprio un discorso di appartenenza. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Thuram Aumenta Giri Motore