Thriller rivoluzionario della tv ancora più vivo dopo 11 anni
l’impatto duraturo di 24 sulla serialità thriller in tempo reale. Il successo di 24 si distingue ancora oggi, più di dieci anni dalla sua conclusione, grazie a un modo innovativo di narrare la suspense e un ritmo che ha rivoluzionato la produzione televisiva. La serie, riscoperta e apprezzata pressoché al pari del debutto, dimostra come un formato originale possa lasciare un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo. le caratteristiche distintive di 24. il formato e la struttura narrativa. Al debutto sulla rete Fox nel 2001, 24 presentava una struttura inedita: ogni stagione era composta da episodi che rappresentavano un’ora esatta di tempo reale, seguendo un’unica giornata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
