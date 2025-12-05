Thomas Raggi | è uscito oggi il suo primo album solista Masquerade
Dai media è già stato definito “Un album di debutto esplosivo. Ricco di spavalderia rock ‘n’ roll. e puro eroismo chitarristico” THOMAS RAGGI È USCITO OGGI IL SUO PRIMO ALBUM SOLISTA “MASQUERADE” PRODOTTO DA TOM MORELLO Contiene collaborazioni con: Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller and Upsahl FUORI ORA ANCHE UN VIDEO SPECIALE DELLA FOCUS TRACK “GETCHA!” Registrato due sere fa durante la sua “One Night Only”, lo showcase che ha tenuto nello storico Whisky a GO GO di Los Angeles dove ha presentato in anteprima live l’album È uscito oggi “Masquerade”, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
