Thomas Ledesma morto in elicottero a Lanzada lo strazio dei colleghi | Abbiamo perso uno di noi siamo distrutti

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valmadrera (Lecco), 5 dicembre 2025 – Prima la convinzione del miracolo che fossero tutti salvi, poi la notizia che risultava un disperso, che successivamente è stato trovato morto. «Sembrava che tutte le persone a bordo fossero salve, nonostante l’incidente», racconta Fabio Tronco, vice-comandante della stazione di Sondrio del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, che ieri mattina partecipato alle operazioni di soccorso e di recupero di quant i si trovavano a bordo dell’elicottero AS350B3 partecipato a Lanzada. E invece no. «Ne mancava una – prosegue il finanziere del Sagf -. Sono state così attivate le ricerche e purtroppo è stata trovata deceduta». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

thomas ledesma morto in elicottero a lanzada lo strazio dei colleghi abbiamo perso uno di noi siamo distrutti

© Ilgiorno.it - Thomas Ledesma morto in elicottero a Lanzada, lo strazio dei colleghi: “Abbiamo perso uno di noi, siamo distrutti”

