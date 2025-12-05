thomas ceccon strepitoso oro agli europei in vasca corta

Thomas Ceccon e Lorenzo Mora si sono presentati al via della finale dei 100 dorso maschili negli Europei in vasca corta, a Lublino, in Polonia, dove l’ Italia era già stata protagonista con le staffette. Le aspettative per gli azzurri erano alte e l’evento si annunciava come uno dei momenti clou della manifestazione. Thomas Ceccon non ha deluso le attese, centrando una vittoria in rimonta straordinaria. Negli ultimi 25 metri, l’azzurro ha mostrato una progressione impressionante, recuperando diverse posizioni e mettendo a segno un finale da manuale. Il secondo posto è stato conquistato dal francese Tomac, che ha spinto fino all’ultimo ma si è fermato a 49?46, appena dietro al crono di Ceccon, 49?27. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

