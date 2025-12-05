Thomas Ceccon strepitoso oro agli Europei in vasca corta | vola nella finale di dorso

Thomas Ceccon ha conquistato l'oro agli Europei in vasca corta in Polonia, vincendo la finale di dorso in 49?27. Una gara in perfetta progressione che non ha lasciato spazio agli avversari da metà in poi. Per Lorenzo Mora, quinto posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

