Thomas Ceccon squalo in vasca corta | oro nei 100 dorso agli Europei – Il video

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 dorso agli europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. L’azzurro, con il tempo di 49?27, ha preceduto il francese Tomac e il britannico Oliver. Quinto posto per Lorenzo Mora. CE (25M) #Lublin2025 –???? 100M DOS?Thomas Ceccon?? 49.29?Mewen Tomac?? 49.46 RF?Oliver Morgan?? 49.68 #Natation pic.twitter.comHvRWSqvjq5 — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 5, 2025 In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Thomas Ceccon squalo in vasca corta: oro nei 100 dorso agli Europei – Il video - Primo oro individuale per un azzurro agli Europei in vasca corta in Polonia ... Si legge su open.online

thomas ceccon squalo vascaCeccon, oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta. Quinto posto per Lorenzo Mora - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Segnala ilmattino.it

thomas ceccon squalo vascaThomas Ceccon strepitoso oro agli Europei in vasca corta: vola nella finale di dorso - Thomas Ceccon ha conquistato l'oro agli Europei in vasca corta in Polonia, vincendo la finale di dorso in 49"27 ... Lo riporta fanpage.it

thomas ceccon squalo vascaNuoto, Thomas Ceccon: “Sono venuto per vincere e torno a casa con due ori” - Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior di nuoto in vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino, in ... Come scrive oasport.it

thomas ceccon squalo vascaEuropei in vasca corta, Ceccon oro nei 100 dorso. Quadrarella argento negli 800 stile libero - (Adnkronos) – Thomas Ceccon vince la medaglia d’oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Da sassarinotizie.com

Europei di nuoto in vasca corta, Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso - Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro negli Europei di vasca corta in corso a Dublino. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Thomas Ceccon Squalo Vasca