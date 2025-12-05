Thomas Ceccon squalo in vasca corta | oro nei 100 dorso agli Europei – Il video

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 dorso agli europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. L’azzurro, con il tempo di 49?27, ha preceduto il francese Tomac e il britannico Oliver. Quinto posto per Lorenzo Mora. CE (25M) #Lublin2025 –???? 100M DOS?Thomas Ceccon?? 49.29?Mewen Tomac?? 49.46 RF?Oliver Morgan?? 49.68 #Natation pic.twitter.comHvRWSqvjq5 — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 5, 2025 In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online