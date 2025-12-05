Thomas Ceccon gli scherzi le battute e le vittorie sugli Usa | Non sono supersimpatici

Il nuotatore Thomas Ceccon dice che oggi si conosce «abbastanza: ho sbagliato tanto e imparato tanto ». In un’intervista a La Stampa dice che per sbagliare in Italia «devi avere intorno persone che ti vogliono bene. Non è facile. A me è successo di ripetere lo stesso errore. Ho provato a insistere su certi atteggiamenti in vasca per tentare di distribuire le forze e tenere più prove possibile. Se osi e cadi la gente storce il naso. Però noi italiani miglioriamo.». Perché « da ragazzino ogni errore era vissuto come una strage. Crocefisso e bollato come spocchioso per delle leggerezze. È facile rimanerci male. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuotovascacorta2025 #ThomasCeccon Thomas Ceccon, tattica o fatica nei 100 dorso? Oro non scontato: Tattica o condizione non eccelsa? Forse entrambe le cose possono valere per questa versione di Thomas Ceccon agli Vai su X

Da Stettino 2011 a Lublino 2025… dopo 14 anni l’Italia é di nuovo CAMPIONE D’EUROPA nella 4×50 stile libero! Un oro pazzesco firmato da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon, che volano in vasca e eguagliano il re - facebook.com Vai su Facebook

Thomas Ceccon, gli scherzi, le battute e le vittorie sugli Usa: «Non sono supersimpatici» - Il nuotatore: «Da ragazzino ogni errore era vissuto come una strage. Si legge su open.online

Ceccon: “Non vincevamo dal 2011”. Zazzeri: “Record italiano, la Polonia di porta bene”. Deplano: “C’è margine” - L'Italia ha vinto la 4x50 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta, dominando in maniera perentoria la finale andata in scena a Lublino ... Riporta oasport.it

Favole azzurre ai Mondiali di nuoto e scherma con Simona Quadarella, Thomas Ceccon e i quartetti d’oro di sciabola e fioretto - Non si è ancora spenta l’eco dei trionfi di Sinner a Wimbledon e delle ragazze del Volley del Ct Velasco che hanno trionfato ... blitzquotidiano.it scrive

Thomas Ceccon: “Ho pochissimi amici, sono sensibile e permaloso. Ma non sono geloso di Sinner" - Quando ti apri poi ti rendi vulnerabile, ecco perché mi nascondo molto. Segnala huffingtonpost.it

Thomas Ceccon, boom social per le foto in intimo del bello del nuoto - Thomas Ceccon non è soltanto uno dei più promettenti astri in ascesa del nuoto italiano. Secondo tgcom24.mediaset.it

Thomas Ceccon è testimonial per Emporio Armani e underwear - Il campione di nuoto Thomas Ceccon è stato scelto testimonial per la campagna Emporio Armani ed Emporio Armani underwear autunno/inverno 2025/26. Da ansa.it