Thiago Silva ritorna in Serie A? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni sul difensore brasiliano

Thiago Silva verso un clamoroso ritorno al Milan: le ultime di Calciomercato Milan Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una semplice suggestione romantica sta assumendo contorni concreti: Thiago Silva potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. Secondo le ultime notizie raccolte da Calciomercato.com e riportate da La Repubblica, il Milan sta seriamente valutando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thiago Silva ritorna in Serie A? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni sul difensore brasiliano

