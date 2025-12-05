The Witcher la Ciri della serie TV aveva pensato di lasciare lo show Netflix dopo l’addio di Henry Cavill

L’uscita di Henry Cavill da The Witcher è stata uno dei momenti più discussi nella storia recente delle serie TV di Netflix, e non solo per i fan. Freya Allan, volto di Ciri, ha raccontato di aver vissuto quell’annuncio come un vero shock, al punto da valutare seriamente se abbandonare anche lei la produzione. La notizia le fu comunicata appena un giorno prima del comunicato ufficiale, durante un periodo già complesso per tutto il cast sul set della terza stagione, con l’attrice che ha ammesso di essere scoppiata in lacrime, perché desiderava concludere il percorso della principessa di Cintra accanto a colui che, nella storia, rappresentava la sua figura paterna adottiva. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Witcher, la Ciri della serie TV aveva pensato di lasciare lo show Netflix dopo l’addio di Henry Cavill

