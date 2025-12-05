The Witcher il retroscena | un altro membro del cast voleva lasciare dopo l' addio di Henry Cavill

L'uscita dalla serie di Cavill sembra abbia scatenato un terremoto interno alla produzione visto che anche la co-protagonista Freya Allan è arrivata a pensare di mollare tutto a sua volta Come molte serie in streaming, la quarta stagione di The Witcher è arrivata e se n'è andata senza troppi clamori. La quinta e ultima stagione è in fase di post-produzione, anche se l'entusiasmo sembra si sia affievolito anche a causa dell'arrivo del nuovo Geralt di Rivia, Liam Hemsworth. La star di Hunger Games ha sostituito Henry Cavill nel ruolo del Witcher, ma con un compito davvero difficile da svolgere, la sua interpretazione ha suscitato critiche diffuse sia da parte dei fan che della critica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Witcher, il retroscena: un altro membro del cast voleva lasciare dopo l'addio di Henry Cavill

