THE VOICE SENIOR | ULTIME BLIND PER CHIUDERE LE SQUADRE DEL TALENT DELLA CLERICI
Ultime “Blind Auditions” per “The Voice Senior”, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto da Antonella Clerici e in onda venerdì 5 dicembre su Rai1. I quattro coach di “The Voice Senior” – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt – dovranno selezionare i 24 concorrenti, 6 per team, che passeranno al “Knock Out”. Nella semifinale del talent show campione d’ascolti del venerdì sera (3,3 milioni e il 22,5% 7 giorni fa) i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere, poi, chi far andare avanti nella gara. 🔗 Leggi su Bubinoblog
