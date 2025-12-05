The Voice Senior | stasera le Blind Auditions per l’ultima volta
Appuntamento questa sera con l'ultima fase delle Blind Auditions a The Voice Senior. Chi accederà alla semifinale?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stasera Funghi fritti, frittatona e The Voice Senior Vai su X
Non è male la line up di Sanremo: un mix tra XFactor, Amici, The voice senior, Io Canto Family e Chi l’ha visto! - facebook.com Vai su Facebook
The Voice Senior torna con la quarta e ultima puntata di Blind Auditions: ecco le anticipazioni di venerdì 5 dicembre - 30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata delle Blind Auditions della nuova stagione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle voci over 60 condotto da Anton ... Da corrieredellumbria.it
The voice senior stasera in tv venerdì 28 novembre su Rai 1: le anticipazioni della puntata - Nuovo appuntamento con The voice senior, in onda questa sera, venerdì 28 novembre, su Rai 1. Si legge su corrieredellumbria.it
The Voice Senior, anticipazioni terza puntata del 28 novembre: proseguono le Blind Auditions - The Voice Senior stasera su Rai 1: anticipazioni terza puntata del 28 novembre 2025 con Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Lo riporta lifestyleblog.it
Tutte le novità di “The Voice Senior 2025”, da stasera con la prima puntata e l’arrivo di Rocco Hunt - La formula del talent con protagonisti gli over 60 rimane sempre la stessa: storie emozionanti e tanta, tanta musica ... Si legge su iodonna.it
Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due - The Voice Senior cerca di schivare La ruota della fortuna per vincere la serata: ecco tutti i programmi in onda venerdì 5 dicembre 2025. Si legge su libero.it
The Voice Senior, stasera 5 dicembre: ultima puntata di 'Blind'. Le anticipazioni - The voice senior torna stasera, venerdì 5 dicembre, con la quarta e ultima puntata di 'Blind' su Rai 1. Si legge su msn.com