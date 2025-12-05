The Voice Senior stasera 5 dicembre | ultima puntata di ‘Blind’ Le anticipazioni
(Adnkronos) – The voice senior torna stasera, venerdì 5 dicembre, con la quarta e ultima puntata di 'Blind' su Rai 1. I quattro coach – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt – dovranno selezionare i 24 concorrenti, 6 per team, che passeranno al 'Knock Out', la semifinale, in cui .
