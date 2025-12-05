The Voice Senior stasera 5 dicembre | ultima puntata di ‘Blind’ Le anticipazioni

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – The voice senior torna stasera, venerdì 5 dicembre, con la quarta e ultima puntata di 'Blind' su Rai 1.  I quattro coach – Loredana Bertè, Clementino, Arisa e le new entry Nek e Rocco Hunt – dovranno selezionare i 24 concorrenti, 6 per team, che passeranno al 'Knock Out', la semifinale, in cui . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

the voice senior staseraThe voice senior stasera in tv venerdì 28 novembre su Rai 1: le anticipazioni della puntata - Nuovo appuntamento con The voice senior, in onda questa sera, venerdì 28 novembre, su Rai 1. Si legge su corrieredellumbria.it

the voice senior staseraThe Voice Senior, anticipazioni terza puntata del 28 novembre: proseguono le Blind Auditions - The Voice Senior stasera su Rai 1: anticipazioni terza puntata del 28 novembre 2025 con Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Da lifestyleblog.it

Tutte le novità di “The Voice Senior 2025”, da stasera con la prima puntata e l’arrivo di Rocco Hunt - La formula del talent con protagonisti gli over 60 rimane sempre la stessa: storie emozionanti e tanta, tanta musica ... iodonna.it scrive

the voice senior staseraThe Voice Senior, stasera 5 dicembre: ultima puntata di 'Blind'. Le anticipazioni - The voice senior torna stasera, venerdì 5 dicembre, con la quarta e ultima puntata di 'Blind' su Rai 1 . Lo riporta adnkronos.com

the voice senior staseraThe Voice Senior, anticipazioni di stasera, 21 novembre. Anche nella seconda puntata proseguono le audizioni al buio - Anche questa settimana torna l'appuntamento settimanale con “The Voice Senior”, il talent che esalta le voci e i sogni senza età. ilmessaggero.it scrive

the voice senior staseraA che ora inizia The Voice Senior stasera, 21 novembre? - Cambio di palinsesto in corsa per la serata del 21 novembre 2025: se la guida tv ritarda per la Coppa Davis e ovviamente la puntata di Affari tuoi non può saltare, tutte le ripercussioni sono per il ... tag24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: The Voice Senior Stasera