The Voice Senior le anticipazioni della puntata di venerdì 5 dicembre

Comingsoon.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 5 dicembre, in prima serata su Rai1, in onda la quarta puntata della sesta stagione per il talent show condotto da Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

the voice senior le anticipazioni della puntata di venerd236 5 dicembre

© Comingsoon.it - The Voice Senior, le anticipazioni della puntata di venerdì 5 dicembre

Approfondisci con queste news

the voice senior anticipazioniThe Voice Senior stasera 5 dicembre 2025: anticipazioni ultima puntata Blind - The Voice Senior stasera 5 dicembre 2025 su Rai 1: anticipazioni ultima puntata Blind Audition. Si legge su lifestyleblog.it

the voice senior anticipazioniAnticipazioni The Voice Senior del 5 dicembre, l’ultima occasione delle Blind Auditions - Antonella Clerici presenta la nuova puntata di “The Voice Senior” con l’ultima manche delle Blind Auditions: le anticipazioni ... dilei.it scrive

the voice senior anticipazioniThe Voice Senior, anticipazioni di stasera, 5 dicembre. L'ultima delle puntate Blind prima del Knock Our: chi resta? - Torna l'appuntamento del venerdì con “ The Voice Senior ”, il talent che esalta le voci e i sogni senza età. Segnala msn.com

the voice senior anticipazioniThe Voice Senior torna con la quarta e ultima puntata di Blind Auditions: ecco le anticipazioni di venerdì 5 dicembre - 30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata delle Blind Auditions della nuova stagione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle voci over 60 condotto da Anton ... Scrive corrieredellumbria.it

the voice senior anticipazioniThe Voice Senior, anticipazioni terza puntata del 28 novembre: proseguono le Blind Auditions - The Voice Senior stasera su Rai 1: anticipazioni terza puntata del 28 novembre 2025 con Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Scrive lifestyleblog.it

the voice senior anticipazioniThe Voice Senior, le anticipazioni della puntata di venerdì 28 novembre - Oggi, venerdì 28 novembre, in prima serata su Rai1, in onda la terza puntata della sesta stagione per il talent show condotto da Antonella Clerici. Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: The Voice Senior Anticipazioni