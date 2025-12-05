The Voice Senior 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata

The Voice Senior 2025: cast, giudici, quante puntate e streaming. Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast e giudici). Grandi novità per la sesta stagione: accanto ai confermatissimi Loredana Bertè, Arisa e Clementino, fanno il loro ingresso come coach nella giuria di The Voice Senior due tra le voci più amate della musica italiana: Nek e Rocco Hunt, quest’ultimo in coppia con Clementino, con il quale condividerà l’ambita poltrona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Senior 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stasera Funghi fritti, frittatona e The Voice Senior Vai su X

Non è male la line up di Sanremo: un mix tra XFactor, Amici, The voice senior, Io Canto Family e Chi l’ha visto! - facebook.com Vai su Facebook

THE VOICE SENIOR 2025, PUNTATA 21 NOVEMBRE/ Diretta e concorrenti: sorpresa di Anna alla figlia Mirella - La sua esibizione colpisce e lascia il segno, dopo poche strofe si girano già Loredana Bertè e Arisa. Segnala ilsussidiario.net

The Voice Senior torna con la quarta e ultima puntata di Blind Auditions: ecco le anticipazioni di venerdì 5 dicembre - 30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata delle Blind Auditions della nuova stagione di The Voice Senior, il talent show dedicato alle voci over 60 condotto da Anton ... corrieredellumbria.it scrive

The Voice Senior: due milanesi alla corte di Nek, in comune qualcosa di particolare - Due volti noti, provenienti da Milano e provincia, hanno scelto il team di Nek nella sesta edizione di The Voice Senior. Riporta milano.cityrumors.it

The Voice Senior, puntata 28 novembre: la storia di Luigi commuove, Arisa e Rocco Hunt omaggiano Lucio Dalla - Terza puntata di blind audition per il talent per voci over 60 guidato da Antonella Clerici: cosa è successo nella puntata di venerdì 28 novembre ... Come scrive libero.it

Anticipazioni The Voice Senior del 5 dicembre, l’ultima occasione delle Blind Auditions - Antonella Clerici presenta la nuova puntata di “The Voice Senior” con l’ultima manche delle Blind Auditions: le anticipazioni ... Riporta dilei.it

THE VOICE SENIOR 2025, PUNTATA 28 NOVEMBRE/ Diretta e concorrenti: Pierluigi commuove, sorpresa per Sonia - The Voice Senior 2025 torna in onda oggi 28 novembre con una nuova puntata dedicata alle emozioni delle blind auditions. Si legge su ilsussidiario.net