The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

. Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. The Voice Senior 2025 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

