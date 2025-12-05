THE MARKED AND THE BROKEN | I SEGNATI E I PERDUTI di Ivy Asher – Recensione
The Marked and the Broken: I Segnati e i Perduti è il terzo volume della saga The Lost Sentinel di Ivy Asher, pubblicata in Italia da LeggerEditore e tradotto da Antonella Fabbri. Trama. Mi chiamo Vinna e la mia magia è una vera stronza. Insomma, quello che intendo dire è che possiedo dei poteri magici che fanno solo quello che vogliono, quando vogliono. E mentre mi trovo sotto la protezione di Enoch e della sua cricca che mi guardano come se fossi l’eletta, io e il mio caratterino siamo comunque riusciti a far perdere le staffe a un gruppo di prescelti. Peccato che io non abbia né il tempo né la pazienza per preoccuparmi di loro ora che Lachlan e Keegan sono prigionieri di Adriel, la lamia che caccia e uccide le sentinelle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
