TFT Paris Open 2025 | tutto quello che c’è da sapere

Il primo Open in Europa di Teamfight Tactics sta per arrivare nella capitale francese dal 12 al 14 dicembre al Paris Expo Porte de Versailles. Sarà l’Open più grande di sempre, che riunirà oltre 750 concorrenti da tutto il mondo pronti a contendersi la Cintura dello Stratega e un primo premio di 100.000 $. Ma il Paris Open non è solo una competizione: è una festa per la community di TFT. Oltre all’evento principale, giocatori e fan potranno tuffarsi in eventi secondari, tra cui il Torneo competitivo 4v4 e le Partite su richiesta. Una coinvolgente esperienza di TFT, che include un Artist Alley, cosplayer del set Storia e leggende, gruppi di visione insieme ai co-streamer, incontri con la community e, naturalmente, servizi fotografici con Pinguì e Choncc. 🔗 Leggi su Game-experience.it

