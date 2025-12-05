Testo e significato di Cento ragazze Rob vince X Factor con una canzone pop punk che ricorda Avril Lavigne

Rob ha vinto X Factor 2025 anche grazie all'inedito "Cento ragazze", un pezzo pop punk che riprende Avril Lavigne: ecco testo e significato della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Oggi alle ore 11:40, intervista a Fabio Martorana che presenta il nuovo singolo “Come L’alba”, (Disco Oramusica di questa settimana), un brano intenso dove le note ed il testo racchiudono un significato molto profondo, come è un rapporto sentimentale import - facebook.com Vai su Facebook

Testo “Cento ragazze” e significato inedito di Rob a X Factor 2025/ Dolore e illusione per un amore crollato - Significato e testo "Cento ragazze", inedito di Rob a X Factor 2025: il dolore per un amore finito all'improvviso e che sfocia nella disillusione ... Come scrive ilsussidiario.net

"Cento Ragazze" di Rob, testo e significato: la fine di una relazione come una crisi d'astinenza - X Factor 2025 è pronto per la grande notte in Piazza del Plebiscito che decreterà il vincitore dell'edizione. Segnala msn.com

X Factor 2025, CENTO RAGAZZE è l'inedito di rob: testo e video - La concorrente della squadra di Paola Iezzi, conquista la finalissima. Come scrive tg24.sky.it

Rob, inedito “Cento ragazze”: significato testo canzone X Factor 2025/ Una storia finita tra mille dubbi - La concorrente nell'ultima puntata ha stupito con una cover di "Bring me to life" ... ilsussidiario.net scrive

Cento ragazze di Rob, testo e significato: la fine di una storia come una crisi d'astinenza - Per X Factor 2025 è arrivata la serata più attesa: gli inediti. msn.com scrive

X Factor, Rob e “Cento Ragazze”: «Quante volte ti ho detto che avrei chiuso per sempre». Ecco il testo dell'inedito - Fuori in radio e sulle principali piattaforme digitali, “Cento Ragazze” è il nuovo singolo di rob (Warner Records Italy/Warner Music Italy). Si legge su leggo.it