Teste Dure | spettacolo sulla perseveranza al femminile nell’ambito di Ultimi Fuochi Teatro

Lecceprima.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SPONGANO - Sabato 6 e domenica 7 dicembre, al centro di aggregazione giovanile di Spongano, va in scena lo spettacoloTeste durenellambito dell’omonimo progetto di “Ultimi Fuochi Teatro”. Il progetto ha ricevuto un contributo da parte del Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

teste dure spettacolo perseveranza“Teste Dure”: uno spettacolo sulla perseveranza al femminile a Spongano - Lo spettacolo trae ispirazione da una celebre storia di Gianni Rodari, in cui il giovane Martino, testardo e curioso, sceglie una strada apparentemente senza uscita e scopre un tesoro che nessun altro ... Segnala giornaledipuglia.com

teste dure spettacolo perseveranzaSabato 6 e domenica 7 dicembre lo spettacolo sulla perseveranza al femminile nell’ambito del progetto di Ultimi Fuochi Teatro finanziato da “Futura.La Puglia per la parità” - Sabato 6 e domenica 7 dicembre, al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, va in scena lo spettacolo TESTE DURE nell'ambito ... Lo riporta corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Teste Dure Spettacolo Perseveranza