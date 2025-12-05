Testacoda Il Chiesanuova all’esame della capolista Fermana
La sfida di domenica contro la blasonata Fermana sarà una prima volta per il Chiesanuova, anzi per la frazione tutta. Mai infatti il confronto si è giocato al "Don Guido Bibini" o precedentemente "Sandro Ultimi", anche se degli incontri ci sono già stati. A parte l’amichevole dell’estate 2023 a Porto San Giorgio, 2-0 per i canarini che allora militavano in C, nel passato ci sono state anche due gare ufficiali tra i club. Dobbiamo andare alla stagione 2006-2007 quando la Fermana, reduce dal fallimento, ripartì dalla Prima Categoria e nel girone C trovò come avversari proprio i biancorossi. All’andata si giocò al "Recchioni" e finì 2-0, mentre il ritorno si concluse 0-0 ma venne disputato a Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
