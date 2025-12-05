La sfida di domenica contro la blasonata Fermana sarà una prima volta per il Chiesanuova, anzi per la frazione tutta. Mai infatti il confronto si è giocato al "Don Guido Bibini" o precedentemente "Sandro Ultimi", anche se degli incontri ci sono già stati. A parte l’amichevole dell’estate 2023 a Porto San Giorgio, 2-0 per i canarini che allora militavano in C, nel passato ci sono state anche due gare ufficiali tra i club. Dobbiamo andare alla stagione 2006-2007 quando la Fermana, reduce dal fallimento, ripartì dalla Prima Categoria e nel girone C trovò come avversari proprio i biancorossi. All’andata si giocò al "Recchioni" e finì 2-0, mentre il ritorno si concluse 0-0 ma venne disputato a Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Testacoda. Il Chiesanuova all'esame della capolista Fermana