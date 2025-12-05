test del carrello alla pam cassiera sospesa 10 giorni non ha visto un mascara nascosto in una busta di castagne un fatto inaccettabile

Fornacette (Pisa), 5 dicembre 2025 – Il meccanismo del test del carrello prevede che l’ispettore si comporti come un cliente qualsiasi: aggiunge prodotti nascosti al carrello e verifica se il cassiere li segnala al momento del pagamento. Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: spariti 30 milioni di euro” Chi non individua l’oggetto rischia contestazioni disciplinari, compreso il licenziamento immediato. Per non aver superato il test è finita nei guai – si apprende – anche una cassiera della Pam di Fornacette. Pam, ora i dipendenti ricevono intimidazioni dai clienti: “Veniamo identificati con l’azienda, abbiamo paura” Un caso sul quale scoppia la polemica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

