Test del carrello alla Pam cassiera sospesa 10 giorni Non ha visto un mascara nascosto in una busta di castagne Un fatto inaccettabile
Fornacette (Pisa), 5 dicembre 2025 – Il meccanismo del test del carrello prevede che l’ispettore si comporti come un cliente qualsiasi: aggiunge prodotti nascosti al carrello e verifica se il cassiere li segnala al momento del pagamento. Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: spariti 30 milioni di euro” Chi non individua l’oggetto rischia contestazioni disciplinari, compreso il licenziamento immediato. Per non aver superato il test è finita nei guai – si apprende – anche una cassiera della Pam di Fornacette. Pam, ora i dipendenti ricevono intimidazioni dai clienti: “Veniamo identificati con l’azienda, abbiamo paura” Un caso sul quale scoppia la polemica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
