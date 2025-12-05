Tesla rilancia la sfida arriva la nuova Model 3 Standard a 36.990 euro

Tesla lancia la Model 3 Standard a trazione posteriore con un listino che parte da 36.990 euro: si tratta della versione della berlina elettrica più conveniente mai arrivata in Europa. Il nuovo modello rimpiazza la precedente versione “base” (che costava 41.990 euro) riducendo il prezzo d’ingresso di 5.000 euro. Una mossa che rende la vettura assai più competitiva. Per i clienti italiani, poi, Tesla ha previsto una promozione di lancio particolarmente aggressiva. Fino al 31 marzo 2026, è attivo un Tesla Bonus di 2.975 euro che abbassa il prezzo di acquisto a 34.015 euro. In alternativa all’acquisto in contanti, la casa offre opzioni di finanziamento con tassi promozionali con leasing (tasso dello 0,99%) o con l’opzione del finanziamento con maxirata (tasso dell’1,99%, con rate mensili a partire da 299 euro). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tesla rilancia la sfida, arriva la nuova Model 3 Standard a 36.990 euro

