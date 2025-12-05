Terzo settore e aree interne | la scuola dei piccoli Comuni presenta un incontro sul ruolo del volontariato

Terzo settore e aree interne al centro del prossimo incontro della scuola dei piccoli comuni (Spicco) di Castiglione Messer Marino, in programma venerdì 12 dicembre alle 14,30 nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (in via Istonia, 44). A relazionare sul tema ci sarà Patrizia Bertoni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

*Case di Comunità, associazioni terzo settore in campo* ️ Accordo per welfare comunitario, educazione, cultura e gestione del territorio Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Salerno #case #accordo #comunità #servizi #t - facebook.com Vai su Facebook

Terzo settore, corsa aperta per il bando sullo sport da 25 milioni con vincolo di partenariato ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/terzo-sett… Vai su X

Terzo settore e aree interne, Pazzagli e Di Palma: «Volontariato risorsa centrale per tenere vivi i paesi montani» - Può il terzo settore contribuire alla promozione dei territori e alla socialità dei comuni delle aree marginali? Segnala ecoaltomolise.net

Terzo Settore, giovani e aree interne: le sfide - Nell’ambito del percorso partecipativo per la redazione del Piano pluriennale 2026–2028, la Fondazione Carisap ha ribadito il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, in ... Da ilrestodelcarlino.it

Aree interne, abitarle si può - ”, il contest che valorizza i progetti realizzati nei territori marginali capaci di generare impatto concreto sulle comunità, si è concluso con la consegna dei premi. Secondo vita.it

Terzo settore motore di sviluppo per aree terremotate - Il terzo settore come motore di sviluppo dei territori e strumento strategico per contrastare lo spopolamento dell'Appennino centrale. Riporta ansa.it

Codice terzo settore: novità per le plusvalenze - Codice di Terzo settore: nuova disciplina per le plusvalenze figurative e rinvio della disciplina dell’IVA al 2036 ... Si legge su fiscoetasse.com