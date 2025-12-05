Territorio Prota | Return lascia in eredità una comunità nazionale del rischio

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il valore più grande di Return è ciò che resta: aver creato una comunità ampia, omogenea e collaudata che prima non esisteva". Lo afferma Andrea Prota, presidente della Fondazione Return, nel corso del meeting finale del progetto, finanziato dal PNRR nell’ambito del programma NextGenerationEU, e in corso a Napoli. Tre giorni dedicati alla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

territorio prota return lasciaTerritorio, Prota: "Return lascia in eredità una comunità nazionale del rischio" - "Il valore più grande di Return è ciò che resta: aver creato una comunità ampia, omogenea e collaudata che prima non esisteva". adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Territorio Prota Return Lascia