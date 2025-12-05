Terribile lutto per Pupo il pianto sui social!

GENOVA – Sandro Giacobbe si è spento oggi nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese. Aveva 75 anni e da tempo combatteva contro un tumore. La sua scomparsa segna la fine di un capitolo importante della musica leggera italiana: autore e interprete di successi amatissimi, Giacobbe ha firmato brani rimasti nella memoria collettiva come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, pezzi che negli anni ’70 e ’80 dominarono le classifiche nazionali e ottennero riscontri anche all’estero. Accanto a lui, negli ultimi giorni, la moglie e i figli Andrea e Alessandro. Cantautore di rara sensibilità melodica, Giacobbe aveva costruito una carriera solida, capace di attraversare epoche e cambiamenti musicali senza perdere mai l’affetto del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

