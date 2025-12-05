Terribile lutto per Pupo il pianto sui social!
GENOVA – Sandro Giacobbe si è spento oggi nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese. Aveva 75 anni e da tempo combatteva contro un tumore. La sua scomparsa segna la fine di un capitolo importante della musica leggera italiana: autore e interprete di successi amatissimi, Giacobbe ha firmato brani rimasti nella memoria collettiva come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, pezzi che negli anni ’70 e ’80 dominarono le classifiche nazionali e ottennero riscontri anche all’estero. Accanto a lui, negli ultimi giorni, la moglie e i figli Andrea e Alessandro. Cantautore di rara sensibilità melodica, Giacobbe aveva costruito una carriera solida, capace di attraversare epoche e cambiamenti musicali senza perdere mai l’affetto del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un grave lutto ha colpito San Niccolò. Abbiamo appreso dalla stampa la terribile notizia della morte di Franco Giorgi e della moglie Gianna Di Nardo. Siamo scioccati e nessuna parola può esprimere il nostro dolore. Il suo impegno civico in qualità di President - facebook.com Vai su Facebook
Terribile lutto per Pupo, il pianto sui social! - GENOVA – Sandro Giacobbe si è spento oggi nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese. Riporta thesocialpost.it
“Morto in un incidente”: terribile lutto in tv, l’annuncio spezza il cuore - Ecco di chi si tratta e cosa è successo La morte è dolorosa, in qualunque circostanza, ed è una sofferenza che accompagna ... Come scrive ilsussidiario.net
È morto poco fa a soli 24 anni: terribile lutto nello sport - Un lutto incredibile colpisce in queste ore il mondo dello sport, la notizia lascia tutti a bocca aperta. Secondo diregiovani.it