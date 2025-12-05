Terremoto sciame sismico tra Romagna e Toscana | magnitudo 2.5

Da ieri sera uno sciame sismico interessa l'area tra Romagna e Toscana. Lo riporta l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Finora sono state registrate sei scosse, a partire dalle 22:38, con la più forte alle 3:36 di magnitudo 2,5. L'epicentro degli eventi si colloca tra Verghereto, in provincia di Forli'-Cesena, e Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Terremoto, sciame sismico tra Romagna e Toscana: magnitudo 2.5

Argomenti simili trattati di recente

#Terremoto Nella notte sciame sismico tra Romagna e Toscana. 6 scosse, di cui la più rilevante di magnitudo 2.5, sono state registrate tra Cesena e Arezzo. Non si hanno notizie di feriti o danni Vai su X

TERREMOTO NEL NAPOLETANO Sciame sismico in corso - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto, sciame sismico tra Romagna e Toscana: magnitudo 2.5 - Dalla serata di ieri sono state registrate sei scosse, a partire dalle 22:38, con la più forte alle 3:36 di magnitudo 2. tg24.sky.it scrive

Terremoto, sciame sismico tra Romagna e Toscana: sei scosse, picco di magnitudo 2.5 - Lo ha rilevato l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha registrato finora sei scosse a partire dalle 22:3 ... Scrive repubblica.it

Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana - Sei scosse da ieri sera: quella più forte, di magnitudo 2. Si legge su msn.com

Terremoti, scosse nella notte tra Emilia-Romagna e Toscana - Sei scosse registrate dalla tarda serata di giovedì: epicentro tra Verghereto (Forlì- Come scrive msn.com

Sciame sismico tra Romagna e Toscana - Sei scosse di terremoto sono state registrate finora, a partire dalle 22:38. Come scrive msn.com

Terremoto Campi Flegrei, 2.7 di magnitudo/ In mattinata uno sciame sismico con 24 scosse consecutive - Poco dopo le 16 di oggi si è verificato un nuovo terremoto Campi Flegrei: l'INGV ha rilevato una scossa da 2. Da ilsussidiario.net