Terremoto fra Emilia-Romagna e Toscana sciame sismico sull' Appennino | a Verghereto magnitudo 2.5

Sciame sismico con una serie di scosse di lieve entità fra Emilia-Romagna e Toscana: di 2.5 gradi la magnitudo più alta con epicentro a Verghereto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terremoto fra Emilia-Romagna e Toscana, sciame sismico sull'Appennino: a Verghereto magnitudo 2.5

Il , in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, , Unione Comuni Modenesi Area Nord e Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche ETS, inaugura la mos - facebook.com Vai su Facebook

#Sisma. In arrivo nuovi tempi e modalità per conclusione lavori di ricostruzione dopo terremoto 2012: incontro pubblico per illustrare novità della Finanziaria. @Davidebaruffi: “Pronti a un ultimo slancio per chiusura ordinata dei cantieri” La #notizia regioneer Vai su X

