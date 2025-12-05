Terranova di Arpaise | il borgo sannita si illumina coi Mercatini di Natale

Tempo di lettura: 2 minuti Terranova di Arpaise è un borgo che conserva intatta la sua identità rurale e spirituale. Arroccato tra le colline del Sannio, con i suoi vicoli stretti e le case in pietra, il paese si prepara a trasformarsi in un villaggio incantato grazie ai Mercatini di Natale, in programma il 6 e 7 dicembre dalle ore 17:00 alle 23:00 e l’8 dicembre con il tradizionale Pranzo “solidale” dell’Immacolata presso la Casa del Pellegrino, adiacente al Santuario dei Santi Cosma e Damiano. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è organizzata dal Comitato festa di Terranova, guidato dal parroco Don Albert Mwise, con il sostegno dell’assessore Amato Iuliano, ideatore e promotore dei mercatini e del primo cittadino Vincenzo Fornirossi con l’Amministrazione comunale che hanno concesso il patrocinio morale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

