Sarà il primo derby in assoluto della sua carriera. Francesco D’Alterio si prepara ad affrontarlo senza timori, con energia positiva, grande voglia di riscatto dopo il kappao di domenica scorsa arrivato inatteso dopo 10 turni positivi tra campionato e Coppa Italia. Il portiere rossoverde, classe 2002, nato a Pozzuoli, è perfettamente a conoscenza del significato che questa sfida riveste per la piazza rossoverde: "Lo so molto bene fin da quando sono arrivato – spiega – e quando al termine della partita con il Guidonia siamo andati sotto la curva i tifosi ci hanno chiesto di dimenticare immediatamente la sconfitta e di guardare avanti, ribadendo quanto sia importante il derby, a maggior ragione in questo momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana nelle mani di Francesco D’Alterio: "Sfida cruciale e sentita. C’è lo spirito giusto"